Наблюдатели ОБСЕ сообщили о нарушениях свобод на выборах в Казахстане

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подвели итоги наблюдения за выборами президента Казахстана, которые состоялись 9 июня. Как сообщил специальный координатор и глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели, процедурная часть вопросов не вызвала, однако были задержания участников мирных протестов.
«На президентских выборах в Казахстане были зафиксированы нарушения фундаментальных свобод, а также давления на критические массы,— сказал господин Церетели (цитата по "Интерфаксу").— Мы видели нарушения политической воли и свободы».
Глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами Уршула Гацек отметила блокировку социальных сетей и новостных сайтов властями Казахстана. Также она сообщила о «значительных отклонениях» при подсчете голосов избирателей.
Отметим, что накануне Георгий Церетели заявил «РИА Новости», что наблюдатели ОБСЕ не заметили нарушений в ходе голосования.
По предварительным данным ЦИК Казахстана, действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов. Сообщалось, что в Нур-Султане и Алматы в день выборов прошли акции протеста. Было задержано около 500 человек.
Подробнее о выборах читайте в материале “Ъ”.
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