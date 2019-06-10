Наблюдатели ШОС не выявили нарушений на выборах президента Казахстана

Выборы президента Казахстана прошли в соответствии с требованиями избирательного законодательства, сообщил на брифинге глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества генсек организации Владимир Норов. По его словам, выборы были «прозрачными, достоверными и демократичными».
«Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность внеочередных выборов, миссией не отмечено»,— рассказал господин Норов (цитата по «РИА Новости»).
Президентские выборы состоялись в Казахстане накануне, 9 июня. За пост главы государства боролось семь кандидатов. По предварительным данным, на выборах лидирует действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Явка составила 77,4%.
Подробности — в публикации “Ъ” «Казахстан казахвстал как один».
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