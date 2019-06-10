СМИ: испытания объектов второй очереди Восточного начнутся до конца 2022 года

Испытания объектов второй очереди космодрома Восточный начнутся до конца 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник на дальневосточном космодроме. «Окончание строительных работ и начало испытаний наземного комплекса сейчас стоит в плане на конец 2022 года»,— рассказал собеседник агентства.

На прошлой неделе гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что строители готовят участок под вторую очередь космодрома. Проектом займется производственно-строительное объединение «Казань» депутата Госсовета Равиля Зиганшина.

Первую очередь космодрома Восточный начали строить в 2012 году, работы длились четыре года. По словам Дмитрия Рогозина, в космодром в Амурской области за все время его строительства было вложено почти 92 млрд руб. Срок сдачи объекта несколько раз переносился, строительство сопровождалось крупными коррупционными скандалами и уголовными делами.

Подробнее о хищениях — в публикации “Ъ” «Строители космодрома Восточный слишком мягко сели».