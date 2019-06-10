Парламент и кабмин Молдавии отказались самораспуститься по решению КС

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что парламент и правительство не будут подчиняться решениям Конституционного суда, «которые идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан».

«Парламент и правительство, которое я возглавляю, являются законно избранными органами власти и не могут быть распущены никем. Тем более не имеет таких полномочий КС»,— цитирует госпожу Санду «РИА Новости».

В субботу, 8 июня, пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство и избрали новый состав правительства. Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду заняла пост премьер-министра республики. Конституционный суд назвал коалицию и все принятые ею указы неконституционными.

Подробнее о ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Молдавия раскололась на две власти».