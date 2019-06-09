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Для сормовичей эти выходные были интересны проходящим прямо у завода "Красное Сормово" стрит-арт фестивалем "Место". Граффити в исполнении лучших художников региона украсили еще недавно унылые бетонные заборы

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Город в фестивалях

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В эти выходные Нижний Новгород смог угодить, наверное, каждому. Уличные художники продолжили расписывать город в рамках фестиваля «Место», а Александровский сад принял двухдневный экологический фестиваль «Ботаника». В субботу впервые до поздней ночи был открыт Нижегородский кремль – там прошел фестиваль современной академической музыки «Опус 52». А в воскресенье в конноспортивном клубе «Пассаж» состоялся турнир Этапа кубка мира по выездке, где разыграли также Кубок мира и Кубок губернатора.

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