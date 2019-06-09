Город в фестивалях

В эти выходные Нижний Новгород смог угодить, наверное, каждому. Уличные художники продолжили расписывать город в рамках фестиваля «Место», а Александровский сад принял двухдневный экологический фестиваль «Ботаника». В субботу впервые до поздней ночи был открыт Нижегородский кремль – там прошел фестиваль современной академической музыки «Опус 52». А в воскресенье в конноспортивном клубе «Пассаж» состоялся турнир Этапа кубка мира по выездке, где разыграли также Кубок мира и Кубок губернатора.