Суд не разрешил адвокату Голунова ознакомиться с материалами дела

Никулинский суд не разрешил адвокату журналиста Ивана Голунова Ольге Динзе ознакомиться с материалами дела, сославшись на то, что ее ордер был потерян. «Суд "потерял" ордер адвоката Ольги Динзе. Ей не дают ознакомиться. Приставы также чинят препятствия. Фееричное сопротивление системы, конечно»,— написал глава «Агоры» Павел Чиков в Telegram.

Адвокатам Ивана Голунова предоставили только 15 минут для ознакомления с материалами. Юристы попросили приобщить к делу расписки о том, что не успели ознакомиться с документами, и предоставить дополнительное время. Суд им отказал, передает корреспондент “Ъ”. К делу были приобщены медицинские справки и характеристики от коллег Ивана Голунова.

Следствие высказало опасения, что журналист может выехать за границу, так как у него есть загранпаспорт. «Может скрыться, прошу арест на два месяца»,— попросил следователь. Прокурор ходатайство поддержал. Сторона защиты попросила освободить Ивана Голунова, поскольку истекло максимальное время задержания.

Ивану Голунову предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Судья в субботу, 8 июня, должен избрать ему меру пресечения. Подозреваемого уже доставили в суд. Процесс сделали открытым, но в зал смогли попасть не все пришедшие журналисты.

Редакция «Медузы» считает задержание своего спецкора провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью. 7 июня в Москве и других городах России прошли пикеты в поддержку журналиста. В столице несколько человек были задержаны, позднее их отпустили без составления протокола. Сегодня, 8 июня, пикеты продолжились рядом с Никулинским судом.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Расследователя отправили под следствие».