Шестой — лесничий В Дагестане арестован еще один фигурант дела о махинациях с земельными участками

Советский районный суд Махачкалы арестовал в субботу на два месяца еще одного сотрудника комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибега Гаджиева, который заподозрен в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 (участие в преступном сообществе с использование своего служебного положения) УК РФ. Днем ранее такая же мера пресечения была избрана судом в отношении еще пятерых сотрудников ведомства, в том числе его председателя и трех его заместителей. Все они были задержаны 5 июня по уголовному делу о незаконном выделении земельных участков в природоохранных зонах.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 210 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) УК РФ было возбуждено 15 мая этого года. В одно производство с ним было объединено другое дело, возбужденное 21 мая, — по ч. 1, 2, 3 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем).

Сегодня суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 августа включительно, для Рашида Гаджимурадова, участкового лесничего Сулакского участкового лесничества ГКУ «Махачкалинское лесничество», подведомственного комитету по лесному хозяйству Дагестана.

В пятницу Советский районный суд Махачкалы определил такую же меру пресечения для председателя комитета по лесному хозяйству Алибега Гаджиева и трех его заместителей — Ибрагима Ибрагимова, Абдулы Муртазалиева и Велибека Ферзуллаева. На такой же срок был арестован главный специалист-эксперт отдела организации лесопользования и арендных отношений комитета по лесному хозяйству Шамиль Багандов.

Предполагается, что все они имели непосредственное отношение к махинациям с земельными участками из в лесного и природоохранного фондов.

Как сообщал “Ъ”, суд арестовал 329 объектов недвижимости на 20 млрд руб. в рамках расследования дела о махинациях с земельными участками в Дагестане. По данным силовиков, организованное преступное сообщество (ОПС) действовало в интересах бывшего главы столицы республики Саида Амирова.

С 2000 года члены ОПС переводили земельные участки, находящиеся в муниципальной и федеральной собственности, в частную.

Среди обвиняемых по делу — экс-руководитель управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедов, и. о. руководителя этого же ведомства Шамиль Гаджиев, бывший заместитель мэра Махачкалы Герман Рагимханов, специалисты и эксперты управления Росреестра и Федеральной кадастровой палаты.

Пять фигурантов этого дела заключены под стражу, в том числе депутат Народного собрания республики Фикрет Раджабов и и. о. руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев. Еще пятерым участникам ОПС, в том числе бывшему руководителю управления Росреестра Сафиюле Магомедову, а также его подчиненным и специалистам филиала Кадастровой палаты обвинение предъявлено заочно, они объявлены в федеральный розыск.

По словам источника “Ъ” в правоохранительных органах республики, в ближайшее время возможны новые задержания в рамках расследования махинаций с землей.

Юлия Рыбина, Махачкала