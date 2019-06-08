The Hill: Мюллер скрыл связь одного из фигурантов «российского дела» с Госдепом

В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы утверждается, что один из фигурантов расследования, гражданин РФ и Украины Константин Килимник был связан с российскими спецслужбами. При этом спецпрокурор не упомянул, что господин Килимник несколько лет информировал Госдеп, сообщает The Hill.

Как утверждает издание, у господина Мюллера были «сотни страниц правительственных документов», в которых Константин Килимник упоминался, как «конфиденциальный» источник Госдепа США. Он якобы предоставлял американскому ведомству информацию по темам, касающимся России и Украины.

Почему команда Роберта Мюллера опустила эти сведения о Константине Килимнике в своем отчете, неизвестно, отмечает The Hill. Однако из-за этого «точность выводов Мюллера по российскому делу может подвергнуться подробному разбору», допускает издание.

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Константин Килимник работал замдиректора российского филиала Международного республиканского института, а также был бизнес-партнером Пола Манафорта, руководившего предвыборным штабом Дональда Трампа. В июне 2018 года господину Килимнику предъявили обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Они вместе с господином Манафортом, как считает следствие, пытались оказать влияние на свидетелей по «российскому делу». Пола Манафорта суд приговорил к 7,5 годам тюремного заключения.

Напомним, Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором в мае 2017 года. Его расследование продлилось почти два года. Согласно итоговому докладу, представленному в апреле 2019-го, следователи выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Однако господин Мюллер не сумел собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о сговоре. В мае он объявил об отставке.

Подробности — в публикации “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».