ДНР заявила о готовности документально закрепить отказ от ответного огня

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова документально подтвердить отказ от ответного огня на линии соприкосновения в Донбассе, заявил в интервью «РИА Новости» глава ДНР Денис Пушилин. Таким образом он прокомментировал слова представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, предложившего «не стрелять в ответ» на огонь со стороны противника.

В этой идее, как считает господин Пушилин, нет «ничего нового». По словам главы ДНР, когда специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует нарушения перемирия, каждая из сторон утверждает, что это был ответный огонь. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно ввести запрет на ответный огонь, уверен Денис Пушилин.

По мнению главы ДНР, также надо заниматься выполнением уже достигнутых ранее договоренностей. «Должно быть выполнено все — разведение сил и средств, начиная с пилотных участков, потом по всей линии соприкосновения, то есть нужно убрать любую возможность, чтобы непосредственно происходил обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Украины. Там все прописано, ничего нового придумывать не надо»,— пояснил он.

Господин Пушилин добавил, что «зря Леонид Кучма подвергся критике на Украине» из-за своего предложения. «Если смотреть с позиции, что определенным кругам на Украине выгодно продолжать конфликт»,— убежден глава ДНР.

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе провели встречу 5 июня. По ее итогам стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. Документ планируется подписать на следующей встрече 19 июня.

Подробности — в публикации “Ъ” «Леонид Кучма вызвал Донбасс на себя».