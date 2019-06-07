Суд в Ярославле вернул адвоката подсудимому экс-депутату Зубкову

Ярославский областной суд удовлетворил жалобу экс-депутата гордумы Владимира Зубкова на постановление судьи Заволжского райсуда Сергея Лупанова, который отказался допустить адвоката Олега Крупочкина к участию в процессе по уголовному делу о мошенничестве, рассказал “Ъ” сам подсудимый.

Судья Сергей Лупанов вывел Олега Крупочкина из процесса на основании постановления следователя о его допросе в качестве свидетеля. Господин Зубков, которому пришлось нанимать другого адвоката, посчитал такие действия нарушением права на защиту и обжаловал действия судьи в Конституционном суде (КС). В определении КС по жалобе подсудимого сказано, что «допрос адвоката в качестве свидетеля, тем более сопряженный с его принудительным приводом, проведенный в нарушение указанных правил без предварительного судебного решения, создает реальную угрозу для адвокатской тайны».

Несмотря на это, Сергей Лупанов не допустил господина Крупочкина до участия в судебном процессе. Постановление Ярославского областного суда о допуске адвоката к делу господин Зубков назвал промежуточной победой. Он намерен добиваться возвращения своего уголовного дела в прокуратуру, поскольку нарушение права на защиту, как утверждает подсудимый, возникло в период предварительного следствия.

«В результате незаконного привода и допроса моего защитника Крупочкина в дальнейшем следователь не рассматривал по существу его ходатайства со ссылкой на то, что у "свидетеля" нет права меня защищать. Следователь в мае прошлого года отвел защитника и не дал ему знакомиться с материалами уголовного дела и заявлять ходатайства — все это прямо противоречит определению КС РФ, и потому дело должно быть возвращено прокурору»,— заявил “Ъ” Владимир Зубков.

Владимир Зубков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Своей вины он не признает.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Статус свидетеля закрепился за адвокатом».

Александр Тихонов, Ярославль