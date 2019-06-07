Участвовавшую в отлове косаток фирму оштрафовали на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Белый кит» виновным в нарушении правил рыболовства и назначил штраф в размере 28,17 млн руб.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть его наказанию в виде штрафа в двукратном размере стоимости водных биологических ресурсов, равном 28,173 млн руб. без конфискации судна и орудий лова»,— цитирует судью ТАСС.

С ноября 2018 года в вольерах бухты Средней незаконно содержатся 11 косаток и 90 белух. Млекопитающих якобы планировали продать в океанариумы Китая. Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в «китовую тюрьму», выловили в 2018 году незаконно. После того как суд отказался выпускать косаток из «китовой тюрьмы», туда стали водить экскурсии для детей.

О том, почему отловщики не следуют рекомендациям ученых, читайте в публикации “Ъ FM” «"Китовую тюрьму" превратили в детский дельфинарий».