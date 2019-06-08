Незаметный убийца

В Германии вынесен приговор медбрату Нильсу Хёгелю, долгие годы планомерно и безнаказанно убивавшему своих пациентов. Однако точка в этом деле еще не поставлена: мотивы преступника остаются неясными, даже точное количество жертв убийцы не определено и исчисляется сотнями. Следствие тем временем вплотную занялось руководством клиник, в которых работал Хёгель.

Медицинская случайность

Нильса Хёгеля взяли на месте преступления случайно. 24 июня 2005 года медсестра городской больницы Дельменхорста, пригорода Бремена, вошла в палату одного из пациентов. И с удивлением обнаружила, что над больным склонился ее коллега Нильс Хёгель, которому в палате, собственно, и делать было нечего. Это было не единственной странностью.

Системы жизнеобеспечения пациента, как обнаружила медсестра, были отключены, а на столике лежали четыре пустые ампулы препарата, который больному никто не прописывал. Медсестра встревожилась и взяла у пациента кровь для анализа. Результаты пришли на следующий день. В крови пациента была обнаружена опасная концентрация сильнодействующего сердечного препарата. Впрочем, к этому времени пациент умер.

Медсестра и лечащий врач коротко обсудили ситуацию. Они решили сообщить о подозрительной смерти в полицию, однако самому медбрату позволили доработать до конца смены. За это время он убил еще одну пациентку. Арестовали его только через два дня.

Теперь следователи и родственники жертв говорят, что в событиях 24 июня 2005 года как в капле воды отразились все те ошибки или даже халатность коллег, которые позволили Хёгелю беспрепятственно убивать.

«Рэмбо-реаниматолог»

Нильсу Хёгелю 42 года. Он родился в семье медицинского работника и, кажется, никогда не покидал родной Нижней Саксонии. Правда, для того, чтобы его осудить, следователям пришлось провести эксгумации не только в Германии, но, кроме того, в Польше и Турции, где также были захоронены тела его жертв.

Свое первое убийство он совершил в 2000 году, когда работал в городской больнице старинного университетского городка Ольденбурга. Сейчас к этой больнице и ее тогдашней администрации приковано внимание следствия. За два года работы он убил там как минимум 36 человек.

Не то чтобы это вовсе никто не заметил.

На аномальный рост смертности пациентов во время дежурств Хёгеля (по данным полиции, смертность в отделении интенсивной терапии удвоилась за время работы Хёгеля с 5% до 10%), разумеется, обратили внимание его коллеги.

«Сначала думали, что это случайность, судьба, но потом появились подозрения»,— цитирует The New York Times одну из бывших коллег медбрата.

Правда, эти подозрения поначалу уходили в тень на фоне того мастерства, с которым Хёгель вытаскивал больных с того света. Когда все вокруг теряли голову и не знали, что делать, запоминалась четкость, с которой медбрат занимался своим делом. Его даже прозвали «Рэмбо-реаниматологом».

Никто, разумеется, не догадывался, что, скорее всего, эти самые ситуации были преднамеренно спровоцированы самим медиком.

Тем не менее разговоры о Хёгеле велись. А в какой-то момент коллеги поставили в известность и администрацию больницы. Хёгеля не сдали в полицию. Его даже не уволили. Его попросили уйти добровольно, в обмен пообещав блестящую характеристику. И сдержали свое обещание.

В расположенный неподалеку от Ольденбурга Дельменхорст медбрат прибыл с внушительными рекомендациями, да и в разговорах с новыми коллегами Хёгеля сотрудники ольденбургской больницы не скупились на похвалы.

В Дельменхорсте убийца проработал дольше. Модус операнди Хёгеля не изменился. Он находил пожилых пациентов или тех, кто страдал от особенно серьезных заболеваний, и вкалывал гигантскую дозу сильнодействующих средств, применяющихся обычно в тяжелых случаях гипертонии или аритмии. Чтобы действие лекарства не было обнаружено сразу, он отключал системы жизнеобеспечения и датчики частоты сердечных сокращений и артериального давления. А потом ждал.

Препараты неизменно вызывали сильнейший сердечный приступ или даже инфаркт. Пациент умирал, иногда даже на руках у самого Хёгеля, который изо всех сил делал вид, что борется за жизнь больного.

Хёгель оставался вне подозрений, несмотря на то что из 411 смертей, зафиксированных в больнице Дельменхорста за время работы Хёгеля, 321 пришлась на его дежурства.

Нарциссист в терминальной стадии

В 2005 году, когда Хёгеля арестовали, газетчики придумали ему самые разные и вполне предсказуемые прозвища — «ангел смерти», «медбрат-убийца». Но тогда никто и представить не мог масштаба его преступления. Ему даже не предъявили обвинения в убийстве — прокуратура отправила дело в суд с формулировкой «покушение на убийство».

Во время следствия и на суде сам Хёгель молчал. В 2008 году его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. Он, возможно, вышел бы на свободу, отсидев свой срок, если бы его историей не заинтересовалась родственница одной из жертв.

Она уведомила полицию и добилась возобновления расследования. Вот тогда полицейские и получили данные о росте смертности в Олденбурге и Дельменхорсте, узнали о подозрениях коллег и нежелании руководства обеих больниц реагировать на эти обвинения.

На этот раз Хёгель заговорил и признался в том, что сделал 90 инъекций, из которых 30 оказались фатальными.

В 2015 году состоялся еще один суд. Его признали виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двоих. Тогда же появилось и первое объяснение действий убийцы.

Хёгель желал продемонстрировать свое мастерство в реанимации и поэтому провоцировал сердечные приступы у пожилых и людей с пониженным иммунитетом. На этот раз его приговорили к пожизненному заключению, что по германским законам предполагает возможность освобождения через 15 лет.

Впрочем, полиция не удовольствовалась результатом и продолжила расследование. В общей сложности было проведено 174 эксгумации в разных странах мира. Стало очевидным, и об этом открыто говорили полицейские и следователи, что речь идет о самом массовом убийце за всю послевоенную историю Германии.

Следователи не сомневаются в том, что Хёгель убил не менее 300 человек. Правда, для ускорения процесса ему было предъявлено обвинение в убийстве только 100 человек — 36 в Ольденбурге и 64 в Дельменхорсте.

Суд в итоге признал доказанными убийства 85 человек.

И убивал он, как теперь считают, не из-за того, что хотел прославиться как реаниматолог. Точнее, не только из-за этого. Хёгель — нарциссист в самой страшной форме. Он не только хотел прославиться, ему была интересна сама игра.

Ему нравилось, что он решает, кому жить, кому умереть, а кому и воскреснуть из мертвых. Ему нравилось играть в бога.

«И я уверен, что он продолжает это, продолжает испытывать удовольствие нарциссиста»,— говорит ведший в свое время расследование преступлений Хёгеля Арне Шмидт.

Хёгеля снова приговорили к пожизненному заключению. Однако он как минимум еще один раз окажется в зале заседаний суда. Двух врачей и двух старших медсестер больницы в Дельменхорсте обвинили в непредумышленном убийстве за то, что они не обратили внимания на подозрительную деятельность Хёгеля или заметили, но не отреагировали должным образом. Обвинение уже объявило, что на их процессе Хёгель выступит в качестве свидетеля.

Филипп Ночевка