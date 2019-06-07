Российских военных направят в миссию ООН в ЦАР до конца июля

Российских миротворцев отправят в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) до конца июля, заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИДа Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Принято решение направить в миссию ООН 30 представителей российских миротворцев. Не знаю, до конца этого или следующего месяца»,— сообщил господин Богданов.

Какие конфликты улаживают миротворцы ООН Читать далее

О том, что Россия планирует увеличить российский военный контингент в республике на 30 человек, “Ъ” сообщил в апреле. Кроме того, Москва и Банги договорились о поставке второй партии российского оружия в республику.

Напомним, в августе 2018 года Россия и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В Беренго был создан центр, где солдаты при помощи российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.

О российской миссии в ЦАР — в публикации “Ъ”.