РБК: Совбез выступил против освобождения частот силовиков для 5G

Совет безопасности (СБ) не поддержал просьбу освободить частоты Минобороны и Федеральной службы охраны (ФСО) для запуска связи 5G. Как сообщили РБК два федеральных чиновника, передачу частот признали нецелесообразной по соображениям безопасности. Позиция СБ обозначена в письме, направленном ранее в правительство.

В аппарате СБ «существование какого-либо решения по освобождению частот» не подтверждают. В Минкомсвязи отказались от комментариев по поводу позиции Совбеза. «Без его использования наше отставание в 5G неизбежно, а своего операторского и абонентского оборудования у России, к сожалению, пока нет. Производители обещают, что через три-пять лет появится, но это будет поздно»,— добавили в министерстве.

Напомним, ранее Минкомсвязь предлагала в конце 2019 года возобновить тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Заявки на проведение опытов подали МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2, но до сих пор против выступали силовики.

В среду, 5 июня, компании «МегаФон», «Ростелеком» и Nokia совершили первый международный видеозвонок через российские сети 5G, соединив Санкт-Петербург и Хельсинки. В этот же день впервые в сети 5G была установлена связь между абонентом «МегаФона» и абонентом Tele2.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Частота пятого поколения».