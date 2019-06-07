Путин заявил о падении доверия к доллару

Президент России Владимир Путин считает, что доверие к американскому доллару падает. «На мой взгляд, большая ошибка американских финансовых властей, но и политических центров — сами подрывают свои преимущества, созданные во время создания этой Бреттон-Вудской системы — доверие к доллару падает просто»,— сказал господин Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По мнению российского президента, американские финансовые и политические власти сами делают все, чтобы «подрывать свое преимущество». Господин Путин заявил, что нужно пересмотреть роль доллара, который превратился в инструмент давления.

Основные тезисы из выступления Владиимира Путина — в публикации “Ъ”.