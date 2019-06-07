Путин заявил о кризисе международных экономических отношений

Президент России Владимир Путин считает, что действующая модель международных экономических отношений находится в кризисе. «Существующая модель международных экономических отношений, к сожалению, все-таки находится в кризисе. Он носит, этот рост и этот кризис, всеобъемлющий характер»,— сказал президент на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Господин Путин уверен, что проблемы «накапливаются и множатся» все последние десятилетия, хотя последние годы глобальная экономика растет. При этом проблемы масштабнее, чем казались, считает президент.

Основные тезисы из выступления Владиимира Путина — в публикации “Ъ”.