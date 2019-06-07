Резидентов индустриальных парков в Удмуртии могут освободить от уплаты транспортного налога

В госсовете Удмуртии рассмотрели законопроект, устанавливающий дополнительные льготы для резидентов индустриальных парков. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Законопроект предлагает освободить резидентов промышленных парков от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, кроме легковых автомобилей. Также предложено освободить управляющие компании от уплаты налога на имущества, которое учитывается на балансе управляющей компании, расположенной на территории индустриальных парков. Обозначенные льготы будут действовать в течение пять лет. Законопроект рассмотрят на ближайшей сессии госсовета 24 июня.