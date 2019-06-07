The Hill: Трамп хочет задействовать режим ЧП для введения пошлин в отношении Мексики

Президент США Дональд Трамп намерен снова объявить о введении в стране режима чрезвычайного положения (ЧП), чтобы получить возможность ввести пошлины на товары из Мексики, сообщает The Hill со ссылкой на соответствующий проект декларации. Согласно документу, объявление ЧП нужно «из-за неспособности правительства Мексики принять эффективные меры по сокращению потоков мигрантов». Господин Трамп уже вводил режим ЧП в декабре 2018 года, чтобы в обход Конгресса получить деньги на строительство стены между США и Мексикой. Это привело к рекордному по длительности шатдауну (временное прекращение работы федерального правительства).

В новом проекте декларации о введении ЧП перечислено девять примеров неспособности Мексики контролировать поток мигрантов из Центральной Америки. О каких конкретно примерах идет речь, не уточняется. «Правительство США неоднократно просило власти Мексики взять на себя ответственность и помочь сократить эту массовую миграцию. Тем не менее Мексика не предприняла достаточно действий для урегулирования проблемы, позволила увеличить масштабы вторжения и не сумела обезопасить свою южную границу»,— утверждается в документе.

В нем также говорится, что в 2019 году на границе Мексики и США было задержано или остановлено около 675 тыс. человек. «Более трех четвертей иностранцев, незаконно пересекающих нашу южную границу,— из Сальвадора, Гондураса и Гватемалы. Они часто путешествуют через Гватемалу, пересекают южную границу Мексики и беспрепятственно следуют до США. Правительству Мексики прекрасно известно об этой проблеме»,— подчеркивается в декларации.

Как уточняет The Hill, пока не ясно, окончательно ли решение о введении нового режима ЧП. Белый дом США никак не прокомментировал информацию о предполагаемых намерениях Дональда Трампа.

С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики. Господин Трамп обещал, что ставка будет повышаться и далее, вплоть до уровня 25%, пока не закончится нелегальная иммиграция мексиканцев в США. Мексика пообещала «энергичный» ответ на американские пошлины.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Торговая война приблизилась к границам США».