РФПИ и Metro инвестируют до 650 млн рублей в развитие франшизы «Фасоль»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и международный риелтор Metro Cash&Carry заключили соглашение об инвестиционный поддержке партнеров франшизы «Фасоль», сообщает пресс-служба фонда. О сделке объявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи президента России Владимира Путина с членами международного экспертного совета фонда на полях ПМЭФ, передает ТАСС.
Объем инвестиций может достигать 650 млн руб. Эти средства планируется направить на финансирование открытия малых и средних предприятий.
«Совместные вложения с Metro создадут свыше 1,5 тыс. рабочих мест, подтолкнут развитие малых торговых форматов, стимулируют конкуренцию и индивидуальную предпринимательскую инициативу, одновременно расширяя возможность выбора для потребителей»,— заявил господин Дмитриев.
Франшиза «Фасоль» — программа по развитию партнерской сети компании Metro. Предпринимателям помогают открыть продовольственный магазин с нуля, либо расширить ассортимент. Им также оказывается содействие в увеличении прибыли уже существующего торгового предприятия.
О тенденции к росту на российском рынке франчайзинга — в материале “Ъ”.
Главное о первом дне ПМЭФ — в публикации “Ъ”.
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