Калви нет в списке участников встречи Путина с инвесторами на ПМЭФ

Имени основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви не оказалось в списке иностранных инвесторов, которые встретятся с президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Среди участников встречи значатся 40 человек — представители международного инвестиционного сообщества и члены экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Господин Калви находится под домашним арестом и просит следствие отпустить его в Санкт-Петербург для участия в форуме.

Напомним, за несколько дней до открытия ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть господина Калви на форуме. Прошение об участии господина Калви в ПМЭФ отправили представители Baring Vostok. Его адвокат Дмитрий Клеточкин за два дня до форума сообщил, что разрешения на поездку пока нет.

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Основателя фонда Baring Vostok задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

О шансах основателя Baring Vostok посетить ПМЭФ, читайте в материале “Ъ FM”.