Россиянин Хачанов проиграл в четвертьфинале Roland Garros

Российский теннисист Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу Тима, который является четвертой ракеткой мира.
В полуфинале Тим сыграет с первой ракеткой турнира сербом Новаком Джоковичем. В другом полуфинале встретятся швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
Второй турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже, он завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.
О выходе россиянина в четвертьфинал — в публикации “Ъ” «Карен Хачанов попал в десятку».
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