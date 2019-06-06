Кириенко назвал основной задачей государства подготовку кадров

Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко считает, что основной задачей государства должны быть инвестиции в человеческий капитал. «Если люди — главное, то приоритетная задача государства — это выращивание квалифицированных лидеров, квалифицированных управленцев, квалифицированных специалистов»,— сказал господин Кириенко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он добавил, что речь идет не о финансовых вложениях, а о времени, которое должны потратить хорошие руководители на подготовку кадров. «Это время лучших управленцев страны, которое должно быть инвестировано в передачу знаний, в повышение навыков»,— отметил Сергей Кириенко. По его мнению, лидерские качества можно передать только «от человека к человеку».

ПМЭФ проходит 6–8 июня в Санкт-Петербурге.

Главное о первом дне форума — в материале “Ъ”.