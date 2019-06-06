«Северсталь» углубляется в проекты СПГ

«Северсталь» договорилась о будущих поставках спецсталей для проектов НОВАТЭКа по сжижению газа. Соглашение предусматривает бронирование производственных мощностей. Компания Алексея Мордашова уже работает с «Газпромом» и поставляла элементы резервуаров для СПГ-завода компании «Портовая».

«Северсталь» Алексея Мордашова подписала на ПМЭФ соглашение о стратегическом партнерстве с НОВАТЭКом, стороны планируют поставки оборудования и сталей для СПГ-проектов НОВАТЭКа. В документе оговаривается резервирование производственных мощностей для обеспечения своевременных поставок. «Северсталь» ведет промышленное производство хладостойкой низкоуглеродистой стали с девятипроцентным содержанием никеля, которая используется в строительстве резервуаров хранения СПГ.

«Наша стратегия развития предусматривает реализацию масштабных СПГ-проектов в Арктическом регионе с участием российских производителей оборудования и материалов»,— прокомментировал глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Гендиректор «Севергрупп» (в нее входит «Северсталь») Алексей Мордашов считает, что сотрудничество «открывает новые возможности для наиболее эффективного использования потенциала наших компаний и улучшения их конкурентных позиций на рынке СПГ».

В августе 2018 года руководитель департамента закупок и реализации НОВАТЭКа Валерий Ретивов заявлял, что большая часть поставщиков металлопродукции для «Арктик СПГ 2» будет определена до конца 2019 года. Для трех линий «Арктик СПГ 2» требуется свыше 700 тыс. тонн металлоконструкций в период с 2019 по 2023 год. По словам господина Ретивова, больше половины нужной продукции составляют трубы. В январе 2019 года глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон на совещании с участием вице-премьера говорил об отсутствии в России «конкурентоспособного производства нержавеющей стали», а модернизация прокатных станов требует инвестиций, возврат которых невозможен только за счет НОВАТЭКа.

«Северсталь» уже участвует в проектах СПГ. В прошлом году компания отгрузила 700 тонн элементов конструкции резервуара хранения СПГ из криогенной стали для среднетоннажного СПГ-завода «Газпрома» возле компрессорной станции «Портовая». В апреле 2019 года стало известно о планах компании создать совместное предприятие с японскими IHI Corporation и Mitsui & Co.— Plant Systems, которое займется производством резервуаров для хранения сжиженного газа для проекта «Газпрома» «Балтийский СПГ». «Северсталь» в рамках СП обеспечивает партнеров спецсталями.

Директор аналитического департамента Альфа-банка Борис Красноженов считает, что развитие сектора СПГ является масштабным проектом, в котором найдет свое применение широкий спектр продукции черной металлургии. «Развитие проектов СПГ объективно повысит спрос на спецстали, в том числе в секторе кораблестроения»,— говорит эксперт. Возможностью производства спецсталей в России обладают несколько компаний, включая «Северсталь», «Мечел» и НЛМК. «Есть и нишевые игроки. Например, Ашинский металлургический завод, Красный октябрь и ОМЗ-Сталь»,— подчеркнул Борис Красноженов.

Евгений Зайнуллин