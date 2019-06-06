Греф заявил, что замедление экономического роста Китая почувствует весь мир

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что возможное снижение темпов роста ВВП Китая, вызванное торговой войной с США, отразится на всем мире. «За последние 10 лет 36% прироста всего мирового ВВП обеспечивал Китай. Если сложить Китай и Индию — это более половины вклада в прирост мирового ВВП. Поэтому замедление роста этих стран, конечно же, почувствуют все без исключения»,— заявил господин Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он добавил, что за этой ситуацией нужно внимательно следить и анализировать возможные последствия для мировой экономики.

Напомним, противостояние между США и Китаем обострилось в мае. Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин «сорвал сделку» во время торговых переговоров и поднял пошлину на различные китайские товары с 10% до 25% общей стоимостью на $200 млрд. 6 июня господин Трамп предупредил Китай, что готов увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд.

Подробнее о противостоянии Китая и США — в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».

О решении Дональда Трампа поднять тарифы читайте в публикации “Ъ” «Пошлины вместо переговоров».