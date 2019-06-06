Jaguar XE SV Project 8 получил версию Touring

Компания Jaguar представила новую модификацию экстремального седана XE SV Project 8, который будет выпущен тиражом в 15 экземпляров придворным тюнинг-ателье Special Vehicle Operations (SVO).

Полноприводный седан сохранил 600-сильный бензиновый V8 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, при этом отличается новым декором. Версия Touring доступна только с четырехместным салоном и менее агрессивным обвесом: у машины уменьшен передний сплиттер, а вместо заднего антикрыла установлен спойлер.

Напомним, премьера Jaguar XE SV Project 8, ставшего самым динамичным Jaguar в истории марки и самым легким седаном бренда с V8, состоялась в июне 2017 года.