Кремль считает успешным опыт назначения представителей ФСО губернаторами

Кремль считает успешной практику, когда людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО) назначают на пост временно исполняющего обязанности (врио) губернатора региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Этот опыт считают успешным»,— сказал господин Песков журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

5 июня президент Владимир Путин отправил в отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который проработал на своей должности восемь месяцев, до этого он служил в ФСО. Пресс-секретарь президента отметил, что господин Морозов ушел «при достаточно высоком рейтинге».

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Другой представитель ФСО Евгений Зиничев возглавлял Калининградскую область в течение двух месяцев, после ушел в отставку. С опытом службы в ФСО также — губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Ярославской области Дмитрий Миронов.

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Об уходе врио губернатора Астраханской области — в публикации “Ъ”.