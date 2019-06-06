Главного бухгалтера посольства РФ в Израиле обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей

Следственный комитет России обвинил главного бухгалтера посольства России в Израиле Наталию Журавлеву, а также еще одну сотрудницу Анну Сидорову и сотрудницу ФГУП «Госзагрансобственность» Ирину Лось в мошенничестве на 49 млн руб. (ст. 159 УК РФ). О завершении расследования этого дела сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

«Преступный умысел соучастники реализовали путем обмана руководства посольства, подделав распорядительные платежные документы, и под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов похитили средства»,— заявили в СКР.

По версии следователей, хищение денег с валютных счетов произошло в период с октября 2012 по август 2014 года. СКР настаивает, что обвиняемые на украденные деньги купили имущество в Москве и Московской области, оно уже арестовано.