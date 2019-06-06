Россия вошла в десятку наиболее популярных в Европе стран для инвестиций

Россия в 2018 году заняла девятое место в двадцатке наиболее привлекательных для инвестиций стран. В исследовании (.pdf) аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» говорится, что в прошлом году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории России. При этом в сравнении с 2017 годом количество иностранных проектов сократилось на 11% (238 проектов), что, как утверждают исследователи, «соответствует общеевропейской тенденции уменьшения общего количества проектов и снижения инвестиционной активности». Отмечается, что среднее падение количества проектов с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) по странам Европы составило 29%. Данные исследования, которое было представлено в рамках Петербургского международного экономического форума, приводит «РИА Новости».

«Тем не менее общий показатель количества проектов ПИИ в Россию все еще остается высоким относительно предыдущих лет за всю историю проведения исследования с 2010 года»,— подчеркнули авторы исследования. Среди факторов, которые влияют на привлекательность России для иностранных инвесторов, эксперты называют низкую инфляцию, ускорение роста экономики до 2,3% в 2018 году, стабилизацию роста цен в пределах 4% в год, что «делает возможным долгосрочное планирование».

В материалах исследования также говорится, что лидером среди инвестирующих в Россию стран стали Соединенные Штаты. Количество американских инвестпроектов за год увеличилось почти на 74% (с 19 до 33). На втором месте — Германия (24 проекта; снижение на 14% в сравнении с 2017 годом). Лидер прошлого года Китай сместился на третью строчку (19 против 32 проектов). При этом наблюдался рост количества французских инвестиций — на 18% (с 11 до 13). А вот количество проектов из Великобритании значительно уменьшилось — с восьми в 2017 году до двух в 2018-м.

Если говорить о наиболее привлекательных отраслях, то количество проектов в области продаж и маркетинга за год увеличилось почти в два раза (с 21 до 41). Также рост был зафиксирован в отрасли исследований и разработок — с шести до 13 проектов. Несмотря на падение количества проектов, остается привлекательной отраслью российской экономики и производство — 127 в 2018 году против 178 в 2017-м.