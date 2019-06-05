Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС убьет «российский имперский проект»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе обсудил евроинтеграцию. Как считает господин Зеленский, вступление Украины в Евросоюз приведет к демократическим переменам в России. По словам украинского президента, членство в ЕС также будет «гарантией независимости Украины», ее благосостояния и ускоренного экономического роста.

«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве»,— убежден Владимир Зеленский. Его слова приводятся в Twitter-аккаунте пресс-службы украинской администрации.

Дональд Туск пообещал, что ЕС продолжит помогать Украине в стабилизации экономики, реформировании энергосектора. По словам главы Евросовета, «сильная и демократическая Украина находится в лучших интересах ЕС».

Владимир Зеленский проводит переговоры с лидерами ЕС и НАТО в рамках первого зарубежного визита. Ранее сообщалось, что украинский президент намерен обсудить с высокопоставленными европейскими чиновниками стратегию по возвращению Крыма.

Что может ускорить начало переговоров Киева и Москвы — в материале “Ъ FM” «Владимир Зеленский подготовился к диалогу с Россией на словах».