В работе Qiwi произошел сбой

По данным портала Downdetector, пользователи по всей России жаловались на сбой в работе платежного сервиса Qiwi. В компании пояснили, что причиной неполадок стал пожар в одном из московских дата-центров, где хранятся данные разных компаний, в том числе Qiwi.

Информация о сбое появилась около 16:45. На неполадки жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Самары, Челябинска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. Около половины (42%) пользователей не могли зайти на сайт Qiwi. У 34% не открывалось мобильное приложение, 23% заявили о сбое всех сервисов.

Пожар уже потушили, данные клиентов Qiwi не пострадали, заявили в компании. «Нам понадобилось всего полчаса, чтобы оперативно переключить все операции на резервную систему, и сейчас платежи проходят в штатном режиме. <…> Даже если платеж не ушел сразу, он уйдет в ближайшее время адресату»,— говорится в пресс-релизе компании (есть у “Ъ”).