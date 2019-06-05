«Академические обмены между нашими странами достигли 85 тыс. человек»

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков встретился с журналистами государственных средств массовой информации Китайской Народной Республики (КНР) и рассказал, что за последний год число китайских студентов, обучающихся в российских вузах, увеличилось более чем на 10%, а за последние несколько лет — вдвое. Эксперты вузов по внешним связям по просьбе “Ъ” объяснили, почему студенты из КНР стали чаще выбирать российское образование и высоко ли оно котируется по возвращении.

Васиф Фараджов, начальник управления международной академической мобильности НИТУ МИСиС:

— В китайские вузы талантливые абитуриенты зачастую просто не могут попасть из-за огромного конкурса, поэтому едут в те страны, где есть такое же высококачественное, а зачастую и лучшее образование. В России им проще поступить на бюджетное место: Министерство образования Китая реализует набор на наши квоты по межправительственному соглашению между Китаем и РФ, набирает лучших из лучших китайских студентов для обучения в России. На сегодняшний день в НИТУ МИСиС обучается более 40 китайских студентов. При этом в России качественное фундаментальное образование и относительно недорогая по сравнению с некоторыми другими странами жизнь. Образование в России и Китае признается взаимно.

Высоко российское образование в Китае котируется в технологических организациях, стартапах, малом и среднем бизнесе.





Инженеры, социологи, историки — очень много китайских студентов обучается в России по разным направлениям, и все они востребованы на родине.

Дмитрий Арсеньев, проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ):

— Популярность российского образования в Китае не возникла одномоментно. Еще в середине прошлого века ученые российских университетов принимали непосредственное участие в поднятии с нуля системы высшего образования КНР, оживлении экономики и индустрии. Сейчас, спустя почти 70 лет, мы видим, насколько далеко шагнула вперед китайская высшая школа. Мир не стоит на месте, и, несмотря на то что российское образование по-прежнему остается востребованным среди китайских студентов, мы проводим интенсивную работу по популяризации русского языка в Китае и продвижению российских образовательных программ.

Хочу подчеркнуть, что продвижение образовательной деятельности вуза во многом имеет накопительный эффект.





Мы как бы заходим с двух сторон: с одной — даем китайским студентам качественное конкурентоспособное образование и востребованные в КНР специальности, а с другой — ведем активную работу по привлечению китайских абитуриентов в вуз. В сумме эти два фактора дают нам положительную обратную связь от выпускников, повышение уровня международной репутации университета и, конечно, ежегодный прирост численности студентов из Китая.

Анастасия Минина, проректор по международной деятельности СПбГЭТУ ЛЭТИ:

— У Китая есть большой опыт обучения граждан своей страны в России — эта традиция, заложенная еще в советское время, сегодня развивается. Между нашими странами заключено много соглашений о сотрудничестве, в том числе в сфере образования.

Сегодня у китайских школьников есть возможность изучения русского языка, что определяет выбор абитуриентами нашей страны для получения высшего образования.





Многие вузы реализуют совместные программы двух дипломов с китайскими университетами. После окончания бакалавриата и магистратуры выпускники возвращаются в Китай и успешно трудоустраиваются: очень часто они ведут совместные проекты в российско-китайских компаниях. Знание русского языка, культурных традиций и менталитета помогает им успешно реализовать свои компетенции в работе с российскими партнерами.

Ирина Ким, директор Центра азиатского сотрудничества, начальник управления международного сотрудничества университета ИТМО:

— Существует две основные причины интереса китайских студентов: фундаментальное классическое образование высокого качества и низкие цены на высшее образование в России. Учиться в России намного дешевле, чем в Америке или Англии. Кроме того, для обучения в китайских вузах абитуриентам приходится сдавать очень сложный национальный экзамен (аналог ЕГЭ), а для них это настоящее испытание, требующее серьезной подготовки и заучивания огромных объемов материала. Иногда сами родители хотят оградить своих детей от этого стресса и отправляют учиться за границу. Иногда решение учиться за границей принимается, когда становится понятно, что выпускник просто не справится с национальным экзаменом на уровне, позволяющем поступить в желаемый вуз, и семья с самого начала настраивается на обучение за рубежом. Что касается устройства на работу по возвращении на родину, все очень сильно зависит от самих студентов. Примерно половине из них просто нужен диплом, чтобы устроиться на работу.

Александр Бедный, проректор Университета Лобачевского по международной деятельности:

— Одним из факторов, обусловливающих увеличение числа студентов из КНР, обучающихся в российских вузах, является рост интереса к России и изучению русского языка в Китае. По словам наших китайских партнеров, в вузах КНР открываются новые кафедры русского языка, увеличивается число китайских студентов, выбирающих русский как иностранный, расширяется число образовательных программ, предполагающих прохождение обучения в российском вузе-партнере. Это происходит на фоне расширения торгово-экономического сотрудничества, роста товарооборота между двумя странами, открытия новых представительств китайских компаний в России (в том числе в регионах — например, корпорация Huawei недавно открыла свои представительства в Нижнем Новгороде и других крупных городах России).

Одновременно с этим ведущие российские вузы в последние годы существенно повысили свою международную конкурентоспособность, что выразилось в заметном улучшении их позиций в мировых рейтингах университетов, повышении их международной узнаваемости и академической репутации, проведении международной аккредитации их образовательных программ и т. д. Наши университеты заметно увеличили активность и по развитию сотрудничества именно с китайскими партнерами — например, через реализацию совместных образовательных программ, программ студенческого обмена, совместных научных исследований.

Лариса Ефремова, проректор РУДН по международной деятельности:

— Постепенное увеличение количества граждан КНР, обучающихся в России, связано с тем, что несколько лет назад главы наших государств договорились довести к 2020 году академические обмены до 100 тыс. участников. Соответственно, Министерством науки и высшего образования России и Министерством образования Китая были созданы все условия для того, чтобы эти стратегические задачи были выполнены. На постоянной основе существует рабочая группа по образованию, по языкам, по академической мобильности. Она ведет мониторинг образовательных программ, которые выбирают для обучения российские студенты в Китае, китайские студенты в России. В рамках правительственной квоты в российских вузах увеличено число поступающих студентов из Китая, отбор граждан КНР осуществляется совместно с Министерством образования КНР, Россотрудничеством и ведущими университетами. Российские и китайские университеты создали профессиональные ассоциации по медицине, инженерии, экономике, педагогике и ряду других направлений подготовки.

Постоянные встречи руководящего состава университетов способствуют тому, что мы продвигаем в странах наши образовательные программы, в первую очередь программы магистратуры и аспирантуры. Растет число совместных образовательных программ. В рамках Шанхайской организации сотрудничества создан Университет ШОС, где Россия предлагает студентам получить высшее образование по приоритетным направлениям для экономик наших стран и в целом для Шанхайской организации сотрудничества.

Также необходимо отметить, что традиционно в Китае верят в качество российского образования. Об этом говорят цифры: на сегодня академические обмены между нашими странами достигли 85 тыс. человек.

Если смотреть на ассоциацию выпускников российских и советских вузов, созданную в Китае, и кем сегодня работают эти выпускники, то это и лидеры муниципальных и государственных структур, это и бизнесмены, работающие не только внутри своей страны, но и за ее пределами. Это яркое доказательство того, что диплом российского университета принимается в КНР — в первую очередь на уровне работодателя.

Записала Ксения Миронова