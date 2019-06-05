Искусственный интеллект задает много вопросов в проморолике фестиваля «Дикая мята»

Творческая группа фестиваля «Дикая мята», который пройдет с 28 по 30 июня в 140 км от Москвы, выпустила анонсирующий видеоролик. В главной роли искусственного интеллекта, а точнее, алгоритма Порфирия Петровича из нашумевшего спектакля Константина Богомолова «Ай Фак. Трагедия» снялся актер театра МХТ Игорь Миркурбанов. Выбор этого образа неслучаен. Тема нынешней «Дикой мяты» звучит так: взаимодействие человека и искусственного интеллекта. «Порфирий Петрович» станет также виртуальным ведущим фестиваля, который будет, по словам продюсера Андрея Клюкина, «анализировать профили тех, кто приезжает на фестиваль, данные о посещаемости фестивального поля и просто философствовать».

Текст, который герой произносит на видео, написал один из самых популярных современных российских фантастов — Вадим Панов. Кроме того, в ролик вошли кадры, снятые на фестивале «Дикая мята» в прошлые годы.

В лайнапе «Дикой мяты» в нынешнем году значатся: Primal Scream, Баста, «Мумий Тролль», Shortparis, Монеточка, The Hatters, «Тараканы!», Нейромонах Феофан, DaKooka, «Кирпичи», Sirotkin и многие другие. Всего на фестивале выступят 100 артистов из разных стран.