Убийце бывшего бойца спецназа ГРУ предъявлено обвинение

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали еще двух подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье. Одному из задержанных предъявлены обвинения в убийстве, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение»,— сказала госпожа Петренко.

Первые двое подозреваемых были задержаны накануне.

Напомним, бывший ефрейтор контрактной службы Никита Белянкин стал свидетелем драки между мужчинами в поселке Путилково ночью 1 июня. Он вступился за двоих мужчин, которых избивали несколько человек, и произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета «Стример-2014» (у него имелось разрешение). Однако это вызвало противоположный эффект — они набросились на Никиту Белянкина. В стычке он получил ножевое ранение в область сердца, ставшее смертельным. Никита Белянкин служил по контракту в подразделении ГРУ Минобороны. Он был отмечен ведомственными наградами и представлен к государственной за участие в боях за Пальмиру и Алеппо в Сирии.

Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ” «Трое хулиганов и один убийца».