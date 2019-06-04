Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. О роли мужчин 1977 и 1982 годов рождения в преступлении пока не сообщается.

«По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы»,— сообщила госпожа Петренко.

Напомним, бывший ефрейтор контрактной службы Никита Белянкин стал свидетелем драки между мужчинами в поселке Путилково ночью 1 июня. Он вступился за двоих мужчин, которых избивали несколько человек, и произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета «Стример-2014» (у него имелось разрешение). Однако это вызвало противоположный эффект — они набросились на Никиту Белянкина. В стычке он получил ножевое ранение в область сердца, ставшее смертельным. Никита Белянкин служил по контракту в подразделении ГРУ Минобороны. Он был отмечен ведомственными наградами и представлен к государственной за участие в боях за Пальмиру и Алеппо в Сирии.

Материалы уголовного дела по факту причинения в драке тяжких телесных повреждений мужчине, за которого вступился погибший (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), соединены в одно производство с уголовным делом об убийстве. В СКР сообщили, что все другие участники происшествия установлены.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова добавила, что остальные участники преступления в настоящее время разыскиваются.

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