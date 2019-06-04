Минкультуры утверждает, что не имеет отношения к иску Kinodanz к BadComedian

Директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова заявила, что ведомство «оказывает поддержку в производстве, в продвижении фильмов на рынке», но «не оказывает поддержку в суде». Так она прокомментировала «Интерфаксу» ситуацию вокруг спора между кинокомпанией Kinodanz и блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian. По словам господина Баженова, представители Kinodanz его предупредили, что за компанией «стоят очень влиятельные люди» и ее поддерживает Минкульт.

«И нам бы не хотелось, чтобы наше ведомство использовали как "страшилку". Я знаю, что это часто бывает, "мы пойдем в Минкультуры и вам устроим" и так далее. Такие фразы и заявления на 90% голословны. Если компания Kinodanz обратится в министерство за поддержкой, Минкультуры рассмотрит вместе с коллегами, ассоциациями и профсоюзами этот вопрос»,— сказала госпожа Любимова. Она добавила, что Минкульт «никому не позволит» запугивать собой.

Об иске на 1 млн руб. из-за обзора фильма «За гранью реальности» (у обзора к 4 июня 2019 года более 7 млн просмотров) стало известно накануне. Кинокомпания Kinodanz подала на господина Баженова в суд в январе 2019 года. Компания потребовала удалить обзор, в котором блогер критикует фильм, из-за нарушения авторских прав. Сам Евгений Баженов назвал иск «попыткой цензурировать критику».

Приключенческое фэнтези «За гранью реальности» стартовало в России в марте 2018 года. Спустя два месяца BadComedian опубликовал обзор, в котором раскритиковал Минкульт и Фонд кино за выделение средств на съемки этой картины.