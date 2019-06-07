Вкус Черноземья

Значительные площади черноземных земель и благоприятные погодные условия обеспечили Курской области отличный задел для развития сельского хозяйства. И во многом регион уже воспользовался этими возможностями, став одним из лидеров в России по производству зерна, масличных и сахарной свеклы. Но прежние традиционные факторы роста постепенно исчерпывают себя. Так, российский рынок сахара уже достиг предела, а экспортный потенциал этого продукта ограничен, при этом посевы свеклы будут только сокращаться. В самой Курской области сегодня делают ставку на развитие собственного производства мяса и молока, планируя нарастить выпуск этих продуктов кратно за счет новых инвесторов.

Благодатная почва

Наиболее сильная сторона сельского хозяйства Курской области — растениеводство, констатирует директор «Совэкона» Андрей Сизов. Так, по его словам, темы роста производства в этом секторе в регионе могут превышать и средние показатели по стране. С одной стороны, спрос поддерживают крупнейшие мегаполисы Москва и Санкт-Петербург с прилегающими областями, с другой — животноводы Центрального Черноземья, прежде всего Белгородской области, поясняет он. Кроме того, добавляет эксперт, расположение Курской области позволяет поставлять зерно на экспорт в порты юга России и северо-запада.

Так, по данным администрации Курской области, всего в 2018 году в регионе было произведено продукции растениеводства на 74,9 млрд руб. Это около 57% от общего валового производства в АПК. Производство масличных культур, в частности, за тот же период выросло на 138%, до 942 тыс. тонн год к году. Сбор зерна был на уровне 4,8 млн тонн, сахарной свеклы — более 5 млн тонн. Урожайность этих культур достигала 50 центнеров с 1 га и 464 центнеров с 1 га соответственно. В 2019 году местные власти рассчитывают повысить сбор масличных до 1,1 млн тонн, а зерна — примерно до 5 млн тонн.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказывает, что почва в Курской области прекрасно подходит для выращивания озимой пшеницы, сои, подсолнечника, рапса, сахарной свеклы и пр. Регион также отличают более благоприятные погодные условия: здесь в среднем выпадает больше осадков, чем в Воронежской, Липецкой или Тамбовской областях, отмечет эксперт. При этом, указывает Андрей Сизов, в Курской области развито и выращивание нишевых для России культур, к примеру пивоваренного ячменя.

В регионе, в частности, работает один из крупнейших производителей этого продукта — ГК «Русский дом». По собственным данным, группа контролирует 5–7% всего российского рынка пивоваренного ячменя. В числе ее клиентов — «Балтика» (входит в Carlsberg Group), AB InBev Efes (бренды Bud, Stella Artois, «Сибирская корона» и др.) и Heineken, говорится на сайте группы. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев добавляет, что, несмотря на мощный потенциал высокоэффективного растениеводства, в Курской области значительное количество земель находится на пересеченной местности, которая создает трудности сельхозтехнике для распашки почвы.

Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов отмечает, что одной из главных опор всего АПК Центрального Черноземья по-прежнему остается сахарная свекла. Хотя она постепенно теряет позиции, уступая по популярности масличным культурам, включая сою, кукурузе и др., признает он. Как поясняет эксперт, российский рынок сахара достиг предела, а потенциал экспортных рынков ограничен. При этом, продолжает господин Иванов, с развитием технологий и продолжающейся модернизацией отрасли с каждым годом для производства необходимого стране объема сахара будет требоваться все меньше площадей свеклы. В 2019 году урожай сахарной свеклы сохранится на уровне прошлого года — около 41 млн тонн, а производство сахара не превысит 6 млн тонн, приводит прогноз Минсельхоза в своем отчете группа «Русагро» (бренды «Русский сахар», «Чайкофский» и др.). При сохранении объемов производства и внутренних и мировых цен на прошлогоднем уровне экспортный потенциал российского сахара в 2019 году останется ограниченным, признают в компании. Альберт Давлеев добавляет, что, несмотря на мощный потенциал высокоэффективного растениеводства, в Курской области значительное количество земель находится на пересеченной местности, которая создает трудности сельхозтехнике для распашки почвы.

Мясо с молоком

Как отмечает Дмитрий Рылько, Курская область включилась в развитие АПК несколько позже своих соседей из Белгородской области, но уже опережает их по некоторым показателям. В частности, рассказывает он, в регионе активно ведется строительство крупных животноводческих объектов, а также анонсированы масштабные планы по развитию переработки масличных.

В администрации Курской области сегодня надеются, что за счет существующих животноводческих комплексов, а также с выходом на проектную мощность вновь построенных объектов регион займет лидирующее место в РФ по производству мяса. Так, холдинг «Агропромкомплектация» уже ввел в регионе свиноводческий комплекс мощность 1 млн голов в год, а также перерабатывающий комбинат на 185 тыс. тонн мясных продуктов. Для сравнения: за весь 2018 год в Курской области было произведено примерно 530 тыс. тонн мяса, а в текущем году показатель должен вырасти до 600 тыс. тонн. Крупнейшим производителем мяса птицы в регионе считается комплекс «Белая птица — Курск» проектной мощностью 120 тыс. тонн мяса в год (с конца 2018 года входит в группу «Черкизово» семьи Михайловых), на котором сегодня идет восстановление производства и планируется выход на полную мощность.

Птицефабрика «Белая птица – Курск» Фото: "Группа Черкизово"

Один из бывших чиновников, курировавших вопросы АПК в Черноземье, считает, что реализуемых и созданных проектов по производству мяса в Курской области уже достаточно с учетом насыщенного внутреннего рынка и пока стесненных возможностей экспорта. Больший потенциал может быть в молочном животноводстве, так как Россия все еще остается зависимой от импорта сырого молока, полагает он. Так, в текущем году в Курской области планирует начать работать крупнейший производитель сырого молока в стране холдинг «Эконива» Штефана Дюрра. Компания планирует завершить первую очередь проекта по строительству трех молочных комплексов, каждый из которых рассчитан на 3,3 тыс. голов. В год три подобных курских комплекса «Эконивы» могут выпускать примерно 100 тыс. тонн сырого молока. Еще один молочный комплекс, на 6 тыс. голов, с предприятием по переработке молока, в 2019 году планирует построить «Агропромкомплектация». Этот проект стоимостью 3,4 млрд руб. рассчитан на ежегодное производство более 30 тыс. тонн продукции. В целом в 2018 году в Курской области было произведено около 290 тыс. тонн молока, в текущем году показатель должен достичь 300 тыс. тонн. Таким образом, только комплексы «Эконивы» позволят Курской области увеличить производство молочного сырья в регионе на треть.

Развитие животноводства позволяет решить и социальные задачи, в частности обеспечивать жителей сельских территорий квалифицированными рабочими местами, указывает местный экс-чиновник. По его словам, в Центральном Черноземье еще достаточно земель, которые по разным причинам не всегда подходят для растениеводства и могли бы заинтересовать профильных инвесторов. Но власти все еще недостаточно активно предлагают компаниям застраивать подобные участки, добавляет бывший чиновник. Как отмечает Альберт Давлеев, крупные агрохолдинги, в частности производители мяса уровня «Белой птицы», пришли в Курскую область около десяти лет назад и до сих пор сталкиваются в регионе с некоторыми проблемами, связанными с оформлением земель под строительство объектов, а также протестами местных жителей, недовольных последствиями для экологии. «Местным властям выгодно иметь в регионе крупного инвестора, но для населения, которое пока не привыкло к индустриальным производителям мяса, преимущества не столь очевидны»,— рассуждает он. По словам эксперта, снять часть вопросов могла бы более активная информационная кампания со стороны чиновников и бизнеса.

Виды на будущее

Несмотря на успехи в растениеводстве, Курская область и Черноземье, в основном представлены в этом сегменте только сырьем, а производство продукции с более высокой добавленной стоимостью — муки, комбикормов и пр., развито слабо, сетует бывший чиновник. Глубокая переработка зерна также входит в число перспективных направлений АПК Курской области. По данным местной администрации, сегодня в регионе планируется реализация проекта по строительству инновационного комплекса по глубокой переработке гороха в пищевые ингредиенты мощностью 30 тыс. тонн в год и стоимостью 3,8 млрд руб. Кроме того, рассматривается проект строительства предприятия по глубокой переработке пшеницы для получения клейковины, крахмала, сиропа, патоки и др. В год подобный завод должен перерабатывать около 250 тыс. тонн зерна, стоимость инвестиций в проект оценивается в €138,5 млн.

Еще одной точкой роста АПК Курской области может быть более активный выход в сегменты, где российская продукция пока не была широко представлена. Так, в текущем году местное ООО «Грибная радуга» планирует завершить строительство третьей очереди комплекса по выращиванию культивированных шампиньонов на собственном компосте. Это позволит компании довести объем производства до 17,6 тыс. тонн продукции в год и стать крупнейшим игроком на российском рынке шампиньонов с долей 34%.

Кроме того, отмечает экс-чиновник, потенциал АПК Курской области и соседних регионов может быть связан с развитием органического сельского хозяйства. По его словам, благоприятные природные условия Черноземья уже позволяют выпускать качественную экологически чистую продукцию. При этом перспективным может стать и разведение дичи, включая цесарок, а также органическое рыбоводство, добавляет он. Сегодня некоторые регионы Центрального Черноземья уже задумываются о стимулировании собственного органического производства. В Воронежской области, к примеру, местные власти будут в 2019 году субсидировать 100% затрат на сертификацию по органическим стандартам и 50% вложений на переход к органическим удобрениям, рассказывают в Национальном органическом союзе. Органическое сельское хозяйство — затратный и трудоемкий бизнес, и без государственной поддержки, особенно на первом этапе, его развитие может быть крайне сложным даже в Черноземье, сетует участник рынка.

По мнению Андрея Сизова, в целом, в ближайшие годы ситуация в АПК Курской области вряд ли сильно изменится и основным драйвером роста отрасли останется растениеводство. При этом, напоминает он, в среднесрочной перспективе планируется строительство экспортного зернового терминала на российского Балтике, что дополнительно поддержит сельхозпроизводителей Курской области и Центрального Черноземья. В 2018 году компания «Новотранс» объявила о планах за пять лет вложить не менее 20 млрд руб. в развитие порта Усть-Луга в Ленинградской области в Лужской губе Финского залива. Проект включает и терминал мощностью 6 млн тонн зерна в год, который должен облегчить поставки российской продукции в страны ЕС, которые, в частности, выступают крупными импортерами кукурузы из РФ. В администрации Курской области сегодня рассчитывают увеличить производство зерна, включая кукурузу, до 6 млн тонн к 2024 году. Для этого планируется планомерное расширение посевов высокоурожайных культур и увеличение средней урожайности зерновых до 60 центнеров с 1 га. Кроме того, для получения гарантированно высокого урожая в регионе намерены построить сеть центров по производству семян зерновых, зернобобовых и масличных культур, которые должны обеспечить полную потребность Курской области в посадочном материале.

Ольга Антонова