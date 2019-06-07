Этим летом Ральф Лорен, вопреки собственным обычаям, не стал задумываться о гардеробе для загородной высокобуржуазной жизни, а сосредоточился на светских мероприятиях в стенах апартаментов и особняков.

Поскольку бренд Ralph Lauren демонстрирует новые коллекции «сезон в сезон», а не традиционно, по старой схеме, нынешняя коллекция была показана широкой публике и сразу же после шоу поступила в магазины. И это важно, потому что демонстрирует и устойчивость авторитета бренда, и уверенность его руководителей в успехе — вполне оправданную. Судя по всему, главным источником вдохновения при создании коллекции Ralph Lauren нынешнего сезона стала недавняя работа самого бренда — белый костюм, в котором Гленн Клоуз в конце января этого года получала премию Гильдии киноактеров США за роль в фильме «Жена» Бьорна Рунге. Цветовая гамма коллекции бескомпромиссно нарядна — это белое, черное и золотое. Причем золота много, из ламе с металлическим отливом шьются большие вечерние платья и кейпы в пол. При этом все вещи лаконичны и в то же время парадны: смокинги, фраки и френчи с широкими, как юбка, брюками, мягко облегающие тело платья, роскошный трикотаж и совсем немного чайных платьев в крупных цветах — черно-белых.

Марина Прохорова