Зыбкость, прозрачность, текучесть и отражение света в воде — вот чему посвящена эта работа Джорджо Армани. И надо сказать, что у этого дизайнера редко можно увидеть такую конкретику в ассоциациях и символике.

Ткани в коллекции использованы в основном прозрачные и полупрозрачные, с нежным перламутровым отливом. Цветовая гамма — все оттенки синего и морской волны, от почти белого до насыщенных тонов, и немного сиреневого и цикламенового —напоминающего о закатных бликах на воде. Принты размыты, шляпы из органзы на каркасе напоминают о медузах, обязательная для Giorgio Armani крупная бижутерия схожа с водорослями, раковинами и каплями воды. Главная отделка нарядов в этом сезоне, очень крупные пайетки, типичны для стилистики бренда, но опять же сейчас не просто создают классическое арманиевское мерцание, смягчающее силуэты, но еще и явно схожи то с брызгами воды, то с чешуей русалок. Не менее характерные для бренда многоярусные юбки, платья и брюки выглядят почти как вещи для карнавала, посвященного обитателям подводного царства. При всем этом переливающийся и зыбкий мир Giorgio Armani живет полноценной жизнью — в коллекции есть и деловые костюмы четкого силуэта, и романтические платья, и спортивные ветровки со штанами, и пышные вечерние наряды.

Марина Прохорова