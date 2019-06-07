Рок, секс и люкс в исполнении Оливье Рустена неизменно выглядят радостно, свежо и очень искренне.

Коллекцию Balmain этого сезона дизайнер посвятил влиянию культуры Египта на парижский стиль, вспоминая знаменитые Луксорский обелиск на площади Согласия и стеклянную пирамиду у Лувра, а также менее известные туристам Пальмовый фонтан со сфинксами, фонтан Феллаха со стилизованной статуей египтянина — и вообще всю постколониальную, постнаполеоновскую архитектуру Парижа. Тема культурных апроприаций сейчас считается опасной и чреватой скандалами — но у Balmain все получилось настолько нежно и любовно, что на этот раз никто не обиделся. Тем более что влияние древней египетской культуры на французскую — факт неоспоримый. Что касается вещей из коллекции — они легки, нарочито несерьезны и очень юны по настроению. Жесткий крой жакетов, широкие, развернутые плечи, обильная и притворяющаяся агрессивной фурнитура — все это очень по-бальменовски. И отлично сочетается с псевдоегипетскими белоснежными драпированными платьями и блузами, тяжелой бижутерией, обилием металлизированного ламе, наглой отделкой, инспирированной обмотками для мумий, и аксессуарами вроде напоминающих саркофаги сумок. Это талант Оливье Рустена — любая эстетика в его исполнении превращается во что-то доброе, безобидное и украшающее действительность.

Марина Прохорова