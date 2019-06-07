Поклонницам и клиенткам Фиби Файло надо искать другие бренды, потому что Эди Слиман жестко и уверенно делает исключительно Эди Слимана.

Если не углубляться в рассуждения о том, что бренд, в котором креативным директором является Эди Слиман, по-хорошему, должен носить его имя, то все становится на свои места. Первая коллекция Celine в его исполнении четко показывает, что в качестве потенциальных клиенток на смену сторонницам агрессивной интеллектуальности, пришли обеспеченные рок-н-ролльщицы — совсем юные или же ностальгирующие по своей отвязной юности. Скорее всего, эта клиентура больше прежней — хотя основные капиталы находятся в руках немолодых людей, на одежду деньги тратят именно молодые. И конечно же, нужно помнить, что как раз у Celine исторически не было собственного дизайнерского стиля и культурных кодов, их полностью придумала предшественница Эди Слимана Фиби Файло, поскольку в предшествовавших взлету бренда сезонах работы Майкла Корса были стилистически совершенно нейтральными. Так что никакого особенного слома традиций не случилось. И что еще важно — хотя со следующего сезона у Celine есть мужская линия, костюмы в этой коллекции, представленные на молодых людях, не специально мужские, а унисекс. Гендер мы теперь не роняем, а просто не учитываем.

Марина Прохорова