Сара Бёртон на этот раз обратилась к актуальной феминистской повестке. Ее коллекция посвящена главным женским ритуалам.

В число этих ритуалов попали не только рождение детей, но и свадьбы и похороны, так что коллекция Alexander McQueen оказалась скорее посвящена женскому взгляду на драматичные моменты человеческого существования. Как всегда, Сара Бёртон искала вдохновение не только в богатейших архивах основателя бренда, но и в истории костюма и особенностях английской природы. Во всяком случае, отправными точками в этот раз стали найденное на рынке Портобелло свадебное платье викторианской эпохи, цветы с живых изгородей поместий в Сомерсетшире и комплекс Эйвбери-хендж — расположенный в графстве Уилтшир культовый объект эпохи позднего неолита.

Крой, силуэты и пропорции безупречны, отделка сложна, деконструкция асимметричных жакетов и платьев выглядит динамично и в высшей степени романтично — как всегда, у Сары Бёртон. К традиционной для Alexander McQueen красно-бело-черной цветовой гамме добавлен изумительный бледно-желтый. Помимо английского шитья в коллекции много плотной вышивки, а сомерсетские дикие цветы, крупные, пышные и яркие, не только вышиты, но и напечатаны на шелках и вытканы на плотном хлопковом жаккарде. Эти цветы, судя по всему, отвечают за обязательное бёртоновское единение с природой в женском жизненном цикле. Кожаные корсажи и пояса с басками, как и клепаные портупеи, должны символизировать языческие ритуалы, тончайшее рваное кружево — представительниц волшебного рода сидов, обязательных для эстетики Alexander McQueen. А платья с пышными юбками и псевдовикторианскими рукавами-жиго, как и жестко, по-мундирному скроенные костюмы, отвечают за христианскую историю женских ритуалов в Британии. Как и всегда у бренда, этот микс получился вполне убедительным и красивым.

Марина Прохорова