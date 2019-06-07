Такая безупречная, благородная скромность дорогого стоит. Причем и в переносном, и в прямом смысле этих слов.

Итальянский бренд Loro Piana по-прежнему является одним из важнейших мировых производителей тканей из натуральных материалов максимально возможного качества. И выпускает собственные небольшие коллекции одежды и аксессуаров. Loro Piana не афиширует имена своих дизайнеров, их принцип — делать вещи, которые подходят к образу жизни большинства очень богатых и при этом не связанных с миром шоу-бизнеса людей. Но при этом видно, что с коллекциями работают хорошие профессионалы.

Мужские брюки и куртки, женские жакеты и платья, обувь и сумки, весь невероятный трикотаж лаконичны и лапидарны. Они действительно рассчитаны на то, чтобы их носить, а не один раз продемонстрировать себя на фотографии. Но у этих вещей современные пропорции, верно выбранные ширина и длина брючин, посадка плеча, манера вшивать рукава, постановка каблука или мысок ботинок — все те неуловимые мелочи, которые и делают образ современным или устаревшим. У Loro Piana все вышеперечисленное вполне соответствует нынешним тенденциям фэшн-дизайна.

В принципе, все очень просто. И мужская, и женская коллекции нынешнего сезона — это базовый гардероб увлеченных разными делами миллионеров. В мужской части коллекции много хлопчатых и льняных брюк, ветровок с водоотталкивающей пропиткой, есть бомберы и лоферы из тончайшей замши, тонкие поло из шелкового трикотажа, джемперы из кашемирового флиса. Основные цвета — кремовый и песочный. Плюс, конечно же, много морской полоски, потому что лето подразумевает воду и лодки.

В женской части Loro Piana — летние пальто и кейпы с кантом, платья из шелковых крепа и джерси, юбки-карандаши, трикотажные джемперы и чудесные смокинги. Разумеется, в коллекции много вещей для загорода и морских курортов. Вещи современны, но на них нет отпечатка сезонности — стилистически это было бы слишком суетно для бренда.

Полоска на одежде и сумках найдена в собственных архивах — в 1920-х в кофрах из парусины с этой разноцветной полоской покупателям представлялись образцы тканей бренда. Теперь она стала узнаваемым, но не кричащим знаком Loro Piana.

Марина Прохорова