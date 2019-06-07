Расписание недели

Фото: Мосфильм

фильм

Чернов/Chernov Кинотеатр «Иллюзион»

Важный и страшный фильм о жизни интеллигенции в позднем СССР. Режиссерский дебют Сергея Юрского, снятый в 1990 году по его собственной повести середины 1970-х, примечателен, во-первых, тем, что Юрский открыл для кинематографа актера Андрея Смирнова — здесь он сыграл свою первую главную роль. А во-вторых, как слепок смутного времени, когда все стало возможным и все перепуталось, как путаются в фильме две реальности и два персонажа — Чернов и Chernov, московский архитектор Александр Петрович Чернов и вымышленный им двойник.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

концерт

The Chemical Brothers ВТБ «Арена» — Стадион «Динамо»

Легендарный британский электронный дуэт едет в Москву продвигать свой новый альбом «No Geography». Как рассказал в интервью участник группы Том Роулендс, новые композиции сочинялись или доводились до совершенства фактически одновременно в двух мирах — студийном и концертном. Постановочные решения рождались параллельно с музыкой. Так что зрители на новой арене «Динамо» получат самый достоверный вариант электронной музыки из всех возможных.

Фото: Олимпия Орлова

спектакль

Венецианский купец МХТ им. А.П. Чехова

Практически сразу вслед за булгаковским «Бегом» на основной сцене МХТ выпустит премьеру ученица Сергея Женовача Екатерина Половцева. Совсем недавно она поставила очень обаятельную и несколько преувеличенно дидактичную «Черную курицу» в РАМТе, почти идеальный детский спектакль с массой фантазии и хорошей театральной изобретательности. Неизвестно, найдется ли место этому интересу к постановочному театру в новом мхатовском Шекспире, но сценографом, как и в «Черной курице», будет Эмиль Капелюш: значит, можно ожидать какого-то продолжения — в версии «для взрослых».

Фото: предоставлено пресс-службой галереи

выставка

Игра в новеченто. Несоветское советское искусство 1920–1930-х Галерея «Эритаж»

Кураторы Кристина Краснянская и Анастасия Докучаева проводят игривые параллели между итальянским и советским искусством межвоенного времени: с одной стороны — итальянские знаменосцы и попутчики движения новеченто, Пьетро Маруссиг, Акилле Фуни, Феличе Казорати, Марио Тоцци, Чезаре Монти, с другой — советские модернисты-формалисты Кузьма Петров-Водкин, Владимир Лебедев, Владимир Фаворский, Татьяна Купервассер, Надежда Лермонтова, Алексей Зернов, Мария Ломакина, Дмитрий Крапивный. Игра рискованная, если учесть, что идеологом и рупором новеченто была Маргерита Сарфатти, яркий художественный критик и по совместительству — соратница и любовница дуче. На компаративистской выставке, сделанной при участии Пушкинского музея, галереи «Ковчег», Галеев-галереи и Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, покажут около 70 работ, объединенных общим духом тревожного времени и общими поисками третьего пути — между авангардом и академизмом.

Фото: Предоставлено Мемориальным музеем Андре Кертеса, Сигетбече, Венгрия

выставка

Андре Кертес. Сигетбече — исток моего искусства Мультимедиа Арт Музей

Портрет художника в его венгерской юности. Выставка в рамках XI Международной биеннале «Мода и стиль в фотографии» сделана вместе с будапештским Центром современной фотографии Роберта Капы на основе коллекции Мемориального музея Андре Кертеса в Сигетбече, так что куратором, в сущности, выступил сам великий фотограф, незадолго до смерти подаривший деревеньке, в которой вырос, собрание своих работ. Парижский и нью-йоркский периоды представлены пунктиром — только для того, чтобы показать, как все то столичное и авангардное, что прославит его позднее, постепенно вырастает на венгерской, провинциальной и патриархальной почве.

Фото: предоставлено пресс-службой MMOMA

выставка

Сара Кульманн. Машина наслаждения Музей Вадима Сидура

Объекты, скульптура и графика Сары Кульманн, стилизованные под фанатско-геймерскую сувенирную продукцию по мотивам фантастики, представляют собой не столько инсталляцию-иллюстрацию к рассказу Роберта Шекли «Необходимая вещь», сколько ироническое размышление о прогрессе, технической утопии и обществе потребления.

Фото: BBC Storyville

фильм

Человек на проволоке Кинотеатр «Иллюзион»

Экранизация мемуаров легендарного французского канатоходца Филиппа Пети, 7 августа 1974 года прошедшего по канату, натянутому между башнями-близнецами Всемирного торгового центра. В документальный фильм Джеймса Марша, награжденный в 2009 году «Оскаром», вошли любительские съемки подготовки к аттракциону, фотографии очевидцев и современные интервью. Показ в «Иллюзионе» предваряет лекция киноведа Алексея Медведева «Аттракцион в кино».

Фото: Мосфильм

фильм

Осенние свадьбы Кинотеатр «Салют»

Полнометражный дебют в кино Бориса Яшина, ученика Михаила Ромма, которого киновед Евгений Марголит назвал «едва ли не единственным чистым лириком в нашем кино 1970–1980-х». «Осенние свадьбы», получившие приз за лучший дебют фестиваля в Локарно 1968 года, самым точным образом передают ощущение конца оттепели и связанных с ней надежд. Главная героиня (Валентина Теличкина) потеряла жениха — в мирное время он подорвался на мине, оставшейся со времен войны. Весь фильм убитая горем беременная невеста ходит по учреждениям, пытаясь убедить чиновников расписать ее с мертвым женихом.

спектакль

Битва за Мосул Школа драматического искусства

Режиссер Александр Огарев, ученик Анатолия Васильева и создатель собственной постоянной лаборатории в Школе драматического искусства, практически никогда не обращается к документальности и социальным темам в театре. Единственное исключение — «Битва за Мосул», основанная на пьесе молодого драматурга Алексея Житковского и поставленная с актерами лаборатории. Текст написан как внутренний монолог главного героя, но посвящен очень актуальной для современного документального театра теме — близости войны к каждому человеку, вне зависимости от того, где он живет.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

концерт

Interpol Adrenaline Stadium

Герои постпанк-ривайвла 2000-х возвращаются в Россию с новым альбомом «Marauder», который поклонники группы ждали четыре года. Interpol в отличной форме — уйдя от рекорд-мейджора, музыканты смогли записать альбом, чье остервенелое гитарное звучание пришлось по вкусу и критикам, и публике. Новый материал группы оказался на самом гребне сегодняшнего культурного процесса. В клипе на песню «If You Really Love Nothing» снялась актриса Кристен Стюарт, а «The Rover» снял режиссер сериала «Нарко» Херардо Наранхо.

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

концерт

Алан Парсонс Crocus City Hall

На новом, первом за 14 лет альбоме Алана Парсонса «The Secret» много мягких поп-мелодий и стройных софт-роковых конструкций. Слишком дерзких вольностей ветеран арт-рока себе не позволяет. Зато гарантирует, что в концертной программе, помимо песен с «The Secret», буде полный набор бессмертных хитов его старой группы The Alan Parsons Project.

концерт

Dream Theater Adrenaline Stadium

Будучи последовательными приверженцами идей прог-рока, американские виртуозы Dream Theater в нынешнем турне целиком играют концептуальный альбом 1999 года «Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory». В 2012 году журнал Rolling Stone объявил его лучшим прогрессив-роковым альбомом всех времен. Так что 20-летие пластинки — неплохой повод для тура. Но есть и другой — свежий альбом под названием «Distance Over Time».

Фото: UPI

фильм

Ма

Первый хоррор Тейта Тейлора («Девушка в поезде») с Октавией Спенсер в роли черной мамочки-мстительницы, заманивающий к себе в подвал группу подростков. Сотрудничество Тейлора со Спенсер началось с его первой короткометражки «Цыплячья вечеринка» в 2003-м, а фильм «Прислуга» (2012) принес актрисе «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Фото: WDSSPR

фильм

Люди в черном: Интернэшнл

В новой части «Людей в черном» нет агентов Кея и Джея в исполнении Томми Ли Джонса и Уилла Смита — их место в строю заняли Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Кажется, создателям не помешал бы фирменный стиратель памяти, которым по-прежнему пользуются их герои,— он позволил бы зрителям постарше забыть об оригинальной трилогии Барри Зонненфельда, избежав тем самым бессмысленных сравнений и тоски по старым героям и добрым шуткам.

Фото: El Deseo S.A.

фильм

Боль и слава

Новый фильм Педро Альмодовара, получивший в Канне приз за лучшую мужскую роль. Антонио Бандерас играет в «Боли и славе» альтер эго самого Альмодовара — испанский режиссер снял фактически исповедальный фильм, впервые не прячась за яркие образы и лихо закрученный сюжет. И он — прекрасен.

Подробнее — Алексей Васильев

Фото: предоставлено пресс-службой галереи

выставка

Важные люди Галерея «Ковчег» в Трубниковском переулке

«Ковчег» продолжает праздновать собственное 30-летие. «Важные люди» — это художники, с которыми работала галерея, конечно, не все те, кого открывшийся в 1988-м «Ковчег» показал на своих трехстах с лишним выставках, а лишь два десятка избранных. Константин Истомин, Антонина Софронова, Александр Лабас, Александр Максимов, Гариф Басыров, Екатерина Григорьева, Константин Сутягин, оба Александра Шевченко — и авангардист, и наш современник,— Егор Плотников, Евгения Буравлева и другие. Рядом с работами выставят кураторские комментарии Сергея Сафонова и Игоря Чувилина, говорящие о программе галереи и искусстве как таковом.

Фото: ARTE LLC

фестиваль

Blick 19 Центр документального кино

Темой фестиваля Blick, который ежегодно проводит Гёте-институт, в этот раз станет «маскулинность» — а значит, в центре внимания будут гендерные роли и их трансформация в немецком кинематографе. Кроме фильмов молодых режиссеров («Вестерн» Валески Гризебах, «Все остальные» Марен Аде, «Самурай» Тилля Кляйнерта), можно будет увидеть и винтажную редкость — «Каминг-аут» Хайнера Карова, первый фильм, посвященной гомосексуальности в ГДР, выпущенный на студии ДЕФА в 1989 году.

Фото: Hold Up Films

фильм

Величайший кутюрье

Портрет художника в вечности. Оливье Мейру снимал Ива Сен-Лорана с 1998-го по 2001-й, когда модельер и все его окружение готовились к празднованию 40-летия дома. Но вместо парадного портрета короля моды и его свиты — от близкого друга и партнера Пьера Берже до бульдога по кличке Мужик — Мейру снял портрет непарадный. Можно сказать, что режиссера тут интересуют не платья, а швы: трясущиеся руки, отрешенный взгляд, не всегда слушающийся хозяина язык. Несмотря на то что камера то тактично уходит в расфокус, то переключается между цветом и ч/б, результат оскорбил заказчиков, и Берже запретил демонстрацию фильма через суд. Теперь, когда фильм пережил своих героев, он наконец выходит в прокат.

Фото: © BBL/Gregory Batardon

балет

Одноактные балеты Большой театр, Новая сцена

Большой театр первым в России ставит балет Мориса Бежара. Правда, не из числа безусловных шедевров: выбор директора труппы Махара Вазиева пал на «Парижское веселье», сочиненное хореографом в 1978 году на музыку Оффенбаха и Розенталя. Балет-ревю галопирует по истории Франции и истории самого Бежара, alter ego которого, мальчик Бим, приезжает покорять Париж, попадает в студию Мадам и постигает балетную жизнь и правила ее игры. Непритязательный юмор, разнообразные костюмы, обильная пантомима, классические па — гениальность Бежара едва ли будет здесь очевидна, зато, по словам директора Вазиева, «в этой работе артисты Большого театра себя замечательно покажут и проявят». К одноактному «Парижскому веселью» добавлена «Симфония до мажор» Жоржа Бизе. Этот одноактный бессюжетный инструментальный балет Джордж Баланчин сочинил для Парижской оперы в 1947 году под названием «Хрустальный дворец», а уж потом, переименовав и переодев, перенес в свою американскую труппу. В Большом «Симфонию до мажор» уже показывали ровно 20 лет назад — с этой гениальной хореографии, представившей труппу жизнелюбивой, энергичной и талантливой, началась новая эра балетной истории главного театра страны. Возобновляют «Симфонию до мажор» после долгого перерыва, с другими исполнителями и в ином историческом контексте. Какую роль она сыграет на сей раз — покажет премьера.