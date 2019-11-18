«Продадут меня эти союзнички»

18 ноября 1918 года после военного переворота в Омске адмирал Александр Колчак стал Верховным правителем России. Он получил известность как полярный исследователь и ученый, участник Русско-Японской и Первой мировой войн, а также единственный лидер Белого движения, погибший во время войны. В советское время его обвиняли в терроре и преступлениях против мирного населения. Об одной из самых противоречивых фигур Гражданской войны — в фотогалерее “Ъ”.