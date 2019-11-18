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Александр Васильевич Колчак родился в 1874 году в Санкт-Петербурге в семье военного. После окончания в 1894 году Морского кадетского корпуса в звании мичмана Колчак был направлен на Дальний Восток. Несколько лет он участвовал в морских походах, увлекся океанографией и гидрологией Тихого океана. Особенно его интересовала северная его часть — Берингово и Охотское моря. Его работы публиковались в научных журналах

Фото: Wikipedia

«Продадут меня эти союзнички»

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18 ноября 1918 года после военного переворота в Омске адмирал Александр Колчак стал Верховным правителем России. Он получил известность как полярный исследователь и ученый, участник Русско-Японской и Первой мировой войн, а также единственный лидер Белого движения, погибший во время войны. В советское время его обвиняли в терроре и преступлениях против мирного населения. Об одной из самых противоречивых фигур Гражданской войны — в фотогалерее “Ъ”.


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