День в истории: 3 апреля

Избрание Иосифа Сталина генеральным секретарем ЦК РКП(б), возвращение Чарли Чаплина в США, учреждение Кубка европейских чемпионов для футбольных команд и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.