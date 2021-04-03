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1922 год. Избрание Иосифа Сталина генеральным секретарем ЦК РКП(б)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

День в истории: 3 апреля

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Избрание Иосифа Сталина генеральным секретарем ЦК РКП(б), возвращение Чарли Чаплина в США, учреждение Кубка европейских чемпионов для футбольных команд и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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