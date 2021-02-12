День в истории: 12 февраля

Открытие Московского зоопарка, кража картины «Крик» норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка, принятие на вооружение дивизионной пушки ЗИС-3 и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.