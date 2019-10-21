День в истории: 21 октября

Ядерные испытания на Семипалатинском полигоне, учреждение премии «ТЭФИ», резолюция о восстановлении религиозных и гражданских свобод в Тибете и другие события, которыми запомнился этот день в истории, — в фотогалерее “Ъ”.
Ядерные испытания на Семипалатинском полигоне, учреждение премии «ТЭФИ», резолюция о восстановлении религиозных и гражданских свобод в Тибете и другие события, которыми запомнился этот день в истории, — в фотогалерее “Ъ”.
просмотров: 157514
просмотров: 107168
просмотров: 101932
просмотров: 83890
просмотров: 66559