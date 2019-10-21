21 октября, понедельник
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1944 год. В Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского корабля «Рубикон». Позднее он был найден без повреждений, на борту была только собака. Судно было в отличном состоянии, не считая порванного буксирного троса

Фото: Reuters

День в истории: 21 октября

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Ядерные испытания на Семипалатинском полигоне, учреждение премии «ТЭФИ», резолюция о восстановлении религиозных и гражданских свобод в Тибете и другие события, которыми запомнился этот день в истории, — в фотогалерее “Ъ”.


Ядерные испытания на Семипалатинском полигоне, учреждение премии «ТЭФИ», резолюция о восстановлении религиозных и гражданских свобод в Тибете и другие события, которыми запомнился этот день в истории, — в фотогалерее “Ъ”.

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