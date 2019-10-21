День в истории: 21 октября

Ядерные испытания на Семипалатинском полигоне, учреждение премии «ТЭФИ», резолюция о восстановлении религиозных и гражданских свобод в Тибете и другие события, которыми запомнился этот день в истории, — в фотогалерее “Ъ”.

Ядерные испытания на Семипалатинском полигоне, учреждение премии «ТЭФИ», резолюция о восстановлении религиозных и гражданских свобод в Тибете и другие события, которыми запомнился этот день в истории, — в фотогалерее “Ъ”.