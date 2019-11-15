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Воронеж. Черноземье
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16:42
Совфед одобрил закон о предустановке российского ПО
18:50
В Тамбовской области вырос урожай зерна и подсолнечника
18:21
S7 откроет рейсы из Липецка в Петербург
17:14
Губернатор отложил закрытие автостанции «Сокол» в Липецке
16:09
Мост через Песчанку в Воронеже открыли раньше срока
15:39
Воронежские власти проверят безопасность детсадов
14:47
Жители Тамбовской области на 9% увеличили сбережения
14:29
Бюджет Воронежской области-2019 увеличен на 1,9 млрд рублей
13:18
В Черноземье выросло число банкротств
13:00
Спор ФНС с воронежским заводом «Рудгормаш» дошел до Верховного суда
11:56
Мария Мазур стала главой департамента культуры Воронежской области
10:47
Воронежскую горэлектросеть возглавил Андрей Самойлов
23/11
Воронежский «Факел» стал худшим по итогам первой части ФНЛ
23/11
В Воронежской области сгорела часть усадьбы Ломовского парка
23/11
ФК «Тамбов» прервал беспроигрышную серию поражением от «Локомотива»
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(обновлено: 25.11.2019)
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Воронежский оперный театр планируют реконструировать за 3 млрд рублей
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия