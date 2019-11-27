Альфа-Банк запускает «черную пятницу» для малого и среднего бизнеса

Фото: Альфа-Банк

До 1 декабря компании и индивидуальные предприниматели могут открыть расчетный счет в Альфа-Банке со скидкой 50% на обслуживание. Скидка действует в течение всего года.



Это предложение для новых клиентов, которые открывают первый счет в банке по трем наиболее востребованным тарифам «Лучший старт», «Удачный выбор» и «ВЭД+» с ежемесячной формой оплаты.

«В прошлом году акция «Черная пятница» увеличила привлечение клиентов на 30%, в этом году мы ожидаем еще большего эффекта. Альфа-Банк выбирают те, кто ценит качество обслуживания, возможность проводить расчеты в один клик и пользоваться сервисами для развития бизнеса. Это классический win-win эффект: клиенты работают с технологичным, современным банком, а банк получает активную лояльную клиентскую базу», — прокомментировал руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.