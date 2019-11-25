В центре Курска Альфа-Банк открыл новое отделение

Фото: Альфа-Банк

Новый офис «Курск-Триумфальный» общей площадью 280 квадратных метров открылся в самом сердце исторического центра города на улице Ленина, 31.

Пространство офиса организовано в формате многофункционального open space, что позволяет более эффективно и оперативно взаимодействовать с клиентами.

В отделении организованы комфортные зоны ожидания, просторные переговорные комнаты и депозитарий. Клиентам доступны выход в интернет через wi-fi и зарядные устройства для смартфонов и планшетов. В круглосуточной зоне самообслуживания установлены два банкомата с функцией приема и снятия наличных. Здесь самостоятельно можно совершить все необходимые операции – перевести денежные средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь, услуги ЖКХ и многое другое.

На открытии присутствовал заместитель Главы администрации города Курска Эдуард Анатольевич Кудрявцев, который отметил важность для финансовой сферы города открытия нового офиса Альфа-Банка с широким спектром предоставляемых услуг как для населения, так и для бизнеса.

В новом отделении розничные клиенты смогут оформить вклады и банковские карты, кредиты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам, подключить мобильное приложение.

«В новом офисе мы оборудовали все так, чтобы сотрудникам было удобно обсуживать наших клиентов, а населению – пользоваться более широким спектром услуг, - рассказал Николай Лушницкий, региональный управляющий операционным офисом «Преображенский» Альфа-Банка. – Отделение расположено в центре, куда можно быстро добраться из любой точки города».

Для обслуживания премиальных клиентов оборудованы две просторные переговорные комнаты. К их услугам персональное финансовое планирование и широкая линейка инвестиционных продуктов. Держателям премиальных карт Альфа-Банка предоставляется широкие возможности – бесплатное снятие наличных в банкоматах по всему миру, начисление повышенного процента на остаток по счету, льготный курс конвертации. Небанковские сервисы включают в себя доступ в бизнес-залы аэропортов России, консьерж-сервис, страхование с расширенным покрытием и многое другое.

В декабре на базе нового отделения откроется офис по обслуживанию бизнеса, где компании и предприниматели могут открыть расчетный счет, подключить зарплатный проект, оформить кредит на развитие бизнеса и многое другое.

Для физических лиц отделение открыто с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 18:00

Для юридических лиц отделение открыто с 16 декабря с понедельника по пятницу с 09:30 до 17:30

